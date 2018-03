Super indiscrezione. “L’isola dei famosi” potrebbe ritornare su Rai2

Isola dei Famosi addio? Da Mediaset sì. La prossima edizione, secondo quanto scrive Alberto Dandolo su Oggi e Dagospia, potrebbe sbarcare su un’altra emittente, Rai Due per l’esattezza.

Il trasloco comporterebbe anche un inevitabile cambio alla conduzione del reality, dopo le critiche su come Alessia Marcuzzi ha gestito la questione del canna-gate, il presunto uso di marijuana sull’isola da parte di alcuni concorrenti.

In realtà, se l’ipotesi venisse confermata, si tratterebbe di un ritorno su Rai Due. Le prime edizioni vennero condotte da Simona Ventura propri sul questo canale della tv pubblica. La Ventura, negli ultimi mesi non ha trovato una chiara collocazione nei palinsesti: e se fosse lei, di nuovo, a condurre il reality?

Queste le parole di Dandolo, in attesa di una vera e propria conferma: “Si mormora che l’Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai2. Chi la condurrà? Boh…”

Il Tempo riassume perfettamente i problemi che si sono venuti a creare in queste settimane tra Mediaset e Magnolia: “(…)L’omertosa gestione del canna-gate, il fotomontaggio offensivo del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, (ancora senza “colpevoli”), i probabili più che presunti pilotaggi, la recente sfuriata di Alessia Marcuzzi in diretta contro Eva Henger, le quotidiane rivelazioni di Striscia la Notizia non sarebbero altro che la cartina di tornasole della guerra sotterranea (ma non troppo) tra Mediaset e Magnolia, casa di produzione dell’Isola dei Famosi”.

“(…)Il primo sospetto venne quando Massiliano Caroletti, marito della Henger, dichiarò a Pomeriggio 5: “Mediaset ha fortemente voluto Eva, la voleva a tutti i costi, Magnolia no”. E un ritorno in Rai spiegherebbe perché hanno permesso che Alessia Marcuzzi venisse screditata dai fatti e facesse da parafulmini per tutti(…)”.

Blitzquotidiano.it