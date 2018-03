Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il primo bacio dopo lʼ”Isola dei Famosi”

Il modello pugliese e la showgirl si sono incontrati subito dopo lʼultima puntata del programma

Il flirt era iniziato sulle spiagge dell’Honduras, ora tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto sembra essere scoppiata la passione. Il settimanale “Spy” ha paparazzato in esclusiva i due ex naufraghi dell'”Isola dei Famosi” in un tenero bacio, subito dopo l’ultima diretta. Monte avrà messo alle spalle il caso canna-gate per cui ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5?

“Non lo leggo in diretta, ma Francesco mi ha lasciato il suo numero di telefono”. La Di Benedetto, eliminata dal gioco, era stata accolta in studio da Alessia Marcuzzi nel corso della puntata di lunedì scorso. Un mazzo di rose rosse e un bigliettino firmato proprio dall’ex tronista le avevano strappato un sorriso raggiante. Si trattava di un ulteriore segnale, dopo un video messaggio che già il modello pugliese aveva fatto recapitare alla showgirl mentre era in Honduras, che tra i due potesse nascere qualcosa. Paola però non sapeva che ad aspettarla dopo la puntata c’era già il suo Francesco. Monte infatti si è presentato fuori dall’hotel che ospitava l’ex madre natura di “Ciao Darwin” . Subito, come testimoniano le immagini di “Spy”, tra i due ex naufraghi è scoppiata la passione: carezze, abbracci, sguardi romantici, segnali inequivocabili di due persone che sembrano ormai decise ad approfondire la conoscenza l’uno dell’altra. La gioia era negli occhi di entrambi. “Ora sono felice”, ha detto Monte, “questa storia è ancora più bella di come immaginavo, una nuova vita”. Adesso l’ex tronista potrà cercare di mettere un po’ di ordine dopo il “canna-gate” che lo ha coinvolto e lasciarsi alle spalle la storia con l’ex fidanzata, Cecilia Rodriguez.

