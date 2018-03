E’ tornato Modern Family, guest star Cristal e Sorvino

Nella sua storia Modern Family, ambientata in una Los Angeles quasi surreale, che racconta le vicende di un nucleo famigliare molto allagato lontano dai canoni tradizionali, ha ricevuto 22 Emmy, di cui 5 come Miglior serie comedy, e un Golden Globe come Miglior serie comedy. La serie è giunta alla nona stagione (in produzione la decima) ed è andata in onda in prima visione assoluta dal 16 marzo alle 21.00 su Fox (Sky, 112). Vede come guest star: Billy Crystal, James Van Der Beek, Chris Martin e Mira Sorvino.

Creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan (entrambi sceneggiatori dello show Frasier) con la tecnica del mockumentary, narrale le vicende della famiglia Pritchett, composta da Jay (Ed O’Neil), la sua seconda giovane moglie colombiana Gloria (Sofia Vergara) e il figlio Mannie. Le loro storie si intrecciano con le famiglie dei due figli di Jay, Claire e Mitchell. Sposata con l’agente immobiliare Phil Dumphy (Ty Burrell), Claire (Julie Bowen) è alle prese con i tre figli adolescenti, Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) e Luke (Nolan Gould), mentre Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) ha una relazione duratura con il suo compagno Cameron Tucker (Eric Stonestreet), un uomo originario del Missouri dal carattere estroverso spesso definito “teatrale”, con cui ha adottato una bambina vietnamita di nome Lilly. I personaggi saranno sempre più consapevoli del tempo che passa e di come a volte sia necessario saper cambiare per far fronte ai cambiamenti della vita. Jay e Gloria festeggiano dieci anni di matrimonio e Mannie va al college. Non mancheranno puntate cardine come quella di Halloween in cui Claire mette in discussione la sua grande passione per l’horror e quella del Giorno del ringraziamento in cui tutta la famiglia si trova riunita a tavola con annessi colpi di scena e situazioni assurde. Guest di eccezione: dal premio Oscar Mira Sorvino all’attore comico Billy Crystal. E poi Vanessa Williams nei panni di Rhonda, Chris Martin, frontman dei Coldplay, intento in un cameo ad acquistare una casa da Phil e James Van Der Beek.

ANSA