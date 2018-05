Selezionati i 5 giovani autori cinema e tv vincitori del bando StoryLab

La giuria di esperti presieduta dal regista Luca Lucini ha decretato i 5 progetti migliori, per un premio complessivo di 36.000 euro: 5 generi diversi, dal film epico al noir metropolitano, per 5 progetti che i giovani autori dovranno sviluppare nei prossimi 8 mesi

Milano, 16 maggio 2018 – La giuria di esperti del bando StoryLab per giovani autori cinema e tv, presieduta dal regista Luca Lucini e riunitasi a Milano, ha decretato i cinque progetti vincitori del premio complessivo di 36.000 euro. L’obiettivo affidato alla giuria era quello di individuare i progetti più promettenti e meritevoli di passare alla fase di sviluppo, che saranno supportati da StoryLab nei prossimi 8 mesi anche con un sistema di tutoraggio e incontri con professionisti del settore, italiani e internazionali.I progetti premiati hanno caratteristiche molto diverse fra loro: si va da un film epico, scritto in inglese e ambientato nel Rinascimento fiorentino a un noir metropolitano, da una dramedy contemporanea ambientata in un carcere a un film che tocca in chiave comica un episodio della seconda guerra mondiale… Enrico Cibelli (Club Privé) e Mara Perbellini (The Last Days of the Republic) si sono aggiudicati un grant di 9.000 euro ciascuno. Mentre 6.000 euro per lo sviluppo sono andati a Giovanni Boscolo, per Vale la pena, Claudio Casazza per Sembra venuta dal Paradiso e Andrea Fazzini, per il film intitolato Massima prudenza. “Abbiamo deciso di premiare progetti di generi diversi – ha affermato Luca Lucini- qualcuno anche lontano da quella che è la produzione corrente. In diversi dei progetti premiati mi ha colpito la libertà e l’audacia di affrontare storie e temi non facili.”Oltre al regista Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Amore bugie & calcetto, Solo un padre) della giuria facevano parte anche Paolo Braga, docente di Scritture per il cinema e la televisione all’Università Cattolica, Nadia Grippiolo, producer di 3zero2 (Alex & Co., Il vegetale), Roberto Jannone, autore e docente di sceneggiatura alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, ed Erica Negri, producer di serie televisive per Sky Italia (In treatment, I delitti del BarLume).I vincitori del grant avranno ora 8 mesi per lavorare sui loro progetti e presentare poi il risultato finale a fine gennaio 2019. Nel frattempo verranno loro assegnati come tutor dei professionisti di primo livello dell’industria audiovisiva italiana e potranno usufruire anche di alcuni giorni di lavoro fianco a fianco con professionisti italiani e internazionali specializzati nello sviluppo di progetti per il cinema e la televisione. Molto incoraggiante il commento di Luca Lucini: “Nel mio lavoro di regia venire a contatto con diversi stili di scrittura è sempre stimolante. Auguro agli autori dei progetti di svilupparli con successo. Io stesso mi sono appassionato a uno di essi e cercherò di fargli fare passi avanti per portarlo alla produzione”. StoryLab Development Grants è un progetto promosso da Università Cattolica –Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo e Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, supportato da Fondazione Cariplo e dalle case di produzione milanesi Colorado e 3zero2, che vuole favorire lo sviluppo dell’industria audiovisiva attraverso un sostegno all’attività di scrittura e sviluppo progetti. È diretto da Armando Fumagalli, direttore del MISP – Master in International Screenwriting dell’Università Cattolica e da Laura Zagordi, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.