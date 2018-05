Premio Giornalistico Marco Luchetta: il portavoce dell’infanzia violata

Il Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta taglia il traguardo della sua 15/a edizione e anche quest’anno si fa portavoce delle vicende più scottanti legate all’infanzia violata nel mondo e in Italia. Marco Fubini e Nadia Toffa per Italia1-“Le Iene” vincono nella sezione reportage: hanno filmato e intervistato bambini e giovani disposti ogni giorno a prostituirsi per pochi soldi nella zona dello stadio di Bari. Mentre Carmelo Riccotti La Rocca e Martina Chessari vincono il Premio Luchetta 2018 per la carta stampata nazionale, con l’articolo sui “Figli del caporalato” pubblicato dal quotidiano La Sicilia: hanno raccontato i centinaia di bambini invisibili ammassati nella fascia trasformata del ragusano. Insieme a loro Andrea Oskari Rossini vince il Premio Luchetta TV News 2018: nel suo servizio per la rubrica della Rai Tgr Est-Ovest ha raccontato gli “orfani” della pace arrivati in Italia da Sarajevo. Alcuni di loro sono ancora alla ricerca delle famiglie d’origine. Nella sezione stampa internazionale vince Stephanie Hegarty di Bbc World Service che insieme a Vladimir Hernandez ha documentato, attraverso una graphic novel digitale la storia di Falmata e di come sia sopravvissuta in Nigeria mentre sempre piu’ donne del suo Paese decidevano di suicidarsi. Infine Mohammed Badra vince per lo scatto pubblicato da The Guardian nella sezione fotografia, dedicata a Miran Hrovatin. Ha documentato l’impotenza delle Nazioni Unite contro l’Inferno sulla terra siriano. Sul palco del Politeama Rossetti di Trieste ci sara’ anche Vittorio Zucconi, vincitore del Premio Testimoni della Storia 2018 promosso dal Premio Luchetta con Cre’dit Agricole Friuladria. Il Premio Luchetta, istituito dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatine promosso in collaborazione con la Rai Radiotelevisione Italiana, festeggera’ i suoi vincitori venerdi’ 25 maggio dalle 20.30 al Politeama Rossetti di Trieste in occasione della 15^ Serata I nostri Angeli, condotta dall’ Anchor tv Alessio Zucchini e ripresa da Rai1, che la trasmettera’ venerdi’ 15 giugno. News e approfondimenti si intrecceranno alla musica: quella di artisti come Brunori Sas e Raphael Gualazzi, protagonisti del Premio Luchetta 2018.