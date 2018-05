Corona e Silvia Provvedi, ecco perché è finita. «Per me è diventata trasparente»

Il silenzio di Fabrizio Corona è finito: sull’ex fotografo dei vip non c’è più la spada di Damocle del divieto di interviste, e negli ultimi giorni Corona non si è risparmiato. Ne ha parlato Mattino Cinque, che riporta le sue parole al settimanale Chi sulla fine del suo rapporto con Silvia Provvedi, con cui sembrava fosse amore vero, ma che invece si è dissolto nelle ultime settimane.

«Durante la mia detenzione non mi ha mai abbandonato, era come fosse sempre con me in galera: sarò sempre in debito con lei, mai nessuna donna ha fatto tanto per me – le sue parole – Ha rinunciato alla sua vita per vivere la mia: recluso io, reclusa lei. Ha messo nell’armadio il suo divertimento per non farmi stare male e portarmi ogni santa volta un sorriso, una parola, un abbraccio».

«Ci scrivevamo tre lettere a settimana, Con lei ho sbagliato, sono uscito dal carcere ed è come se nella mia mente ci fosse stato uno scatto: lei è diventata trasparente, e le uniche parole che ho detto davanti a una fan che urlava ‘Corona sei un mito’ sono state: lo so. Mi spiace, ma avevo fame di vita e non dei suoi abbracci».

Ora è finita, ed è lui stesso ad annunciarlo. Siamo entrati in crisi. «Dentro di me non ho mai smesso di amarla, ma il lavoro mi ha allontanato da lei, che purtroppo aveva bisogno di noi: pensavo potesse comprendere, ma non lo ha fatto. Oggi purtroppo tra noi è finita». Un amore che sembrava solido e duraturo, nato nel 2015, dopo tre anni è invece terminato. Almeno per ora.