Brad Pitt e Jennifer Aniston, sempre più vicini: “Vogliono un figlio”

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Fosse così avrebbe ragione Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. La coppia d’oro di Hollywood si sposò nel 2000 e si separò nel 2005 perché il bell’attore conobbe e si innamorò di Angelina Jolie. La star della sit-com “Friends” ci mise un po’ a superare il tradimento. La Aniston, 49 anni, ha poi sposato Justin Theroux dal quale si è separata di recente.

Il magazine “In Touch Weekly” ha lanciato l’indiscrezione: “Il loro rapporto tra i due ex coniugi si è fatto sempre più stretto negli ultimi due anni tanto che lei starebbe pensando di coronare il sogno di diventare madre”. La rivista sostiene anche (ma sembra più un’illazione) che la Jolie sia furiosa e consideri il riavvicinamento “l’ultimo schiaffo in faccia”. Il tempo dirà se era amore o solo un sogno degli irriducibili fan.

Giada Oricchio, il Tempo