Quei magnifici spot / Mobilificio Grand’è con Giorgio Mastrota

(Tiziano Rapanà) E stavolta lo spot ve lo propongo io. Ed è una piccola trasgressione rispetto a quanto visto in questi giorni. Voglio consigliarvi la visione di una televendita. Vado matto per le telepromozioni. Per me questi prodotti debbono ricevere il medesimo consenso degli spot e caroselli. Anche le televendite meritano di far parte del territorio che attiene al “magnifico”, o addirittura al “superlativo”. E soprattutto le televendite di valore come questa, che vi invito a vedere con attenzione. La televendita, realizzata nei primi anni 2000 – se non ricordo male, 2005 -, è una vivace presentazione del mobilificio Grand’è. La bellezza della telepromozione è figlia dell’ingegno produttivo di Mario Griselli (un maestro del genere) e della abilità di conduzione di Giorgio Mastrota.