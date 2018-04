Alle 13, Rai Storia traccerà un singolare e commosso ricordo di Isabella Biagini

“Bambole non c’è una lira”, “E tu che fai? Io stasera vado a casa di Ornella” e “I vostri affezionatissimi Cetra”: programmi di cui era stata protagonista Isabella Biagini, attrice e soubrette scomparsa sabato 13 aprile. Rai Storia la ricorda con la puntata del programma “Ieri e Oggi” del 1980 condotto da Luciano Salce, in onda oggi alle 13.00 su Rai Storia. In quella puntata, l’attrice rivedeva e commentava quelle che erano state alcune tra le sue migliori esibizioni per il piccolo schermo.