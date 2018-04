Gianna Nannini è super richiestissima: anche lei, come Baglioni, ha aggiunto date al suo tour

Gianna Nannini non si ferma: dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, il suo Fenomenale – Il tour continuerà con nuove date estive in Italia e nei festival più importanti d’Europa. Questi i primi appuntamenti in calendario: il 16 luglio a Pistoia (Piazza Duomo), il 21 luglio a Locarno (Moon & Stars Festival), l’8 agosto a Zofingen (Magic Night Festival), il 13 agosto a Follonica (Summer Festival), il 14 agosto a Forte dei Marmi – LU (Villa Bertelli) e il 16 agosto a Lecce (Parco Belloluogo).

Fenomenale – Il tour vede una formazione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

ANSA