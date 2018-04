Il dolore di Leopoldo Mastelloni: “Non voglio finire come Isabella Biagini”

«Io non voglio finire come Isabella Biagini perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene». Così Leopoldo Mastelloni, ospite a Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, parlando della morte dell’attrice, che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in uno stato di indigenza, racconta anche la sua situazione economica.

«Io non voglio che lo Stato mi tolga la dignità. Io non voglio chiedere la carità, né voglio che gli altri mi facciano la carità, voglio solidarietà non solo per me – sottolinea – visto che sono un uomo di 73 anni che ancora ha la fortuna di essere ospitato in trasmissioni dove si dibattono cose di questo genere, voglio dare il mio contributo». Mastelloni infine ribadisce: «Tu Stato devi essere in grado di assistere ogni cittadino anche direttamente proporzionale al lavoro che ha svolto per tutta la vita, sia in cucina facendo il bucato, sia girando l’Italia o in televisione comunque dando qualcosa, e questo non esiste per nessuno».

