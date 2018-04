Ultime dal fronte del gossip. Giorgia Palmas scaccia lo spettro della crisi: con Filippo Magnini, va tutto bene

Sembra essere tornato il sereno tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due, secondo i siti specializzati, erano andati in crisi a causa della presenza ingombrante della ex Federica Pellegrini. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati paparazzati a Milano dai fotografi del settimanale “Vero”. I due fanno colazione, poi tornano in macchina mentre passeggiano abbracciati. Poi tornano a casa. E alla fine il buon Filippo esce insieme al cagnolino della Palmas per comparare qualcosa da mangiare e da portare alla fidanzata.

