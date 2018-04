Stasera torna il “Grande Fratello” su Canale 5. Scoprite le novità di questa edizione

«Faremo cose da pazzi»: parola di Barbara D’Urso che, dopo 14 anni, questa sera in prime time su Canale 5 torna al comando del Grande Fratello (di cui ha già condotto la terza, quarta e quinta edizione) con una stagione all’insegna della stravaganza e della cronaca.

Che metterà al centro la vita, le storie e le emozioni di 17 persone, i concorrenti che varcheranno la soglia dell’ormai celebre porta rossa della casa più spiata d’Italia, quest’anno ancora più tech con il debutto di un innovativo sistema di produzione che coinvolgerà i reparti video, audio ed editing con l’introduzione di ben 106 telecamere, di cui 96 “robotizzate”, gestite direttamente dalla regia e la diretta su Mediaset Extra che, per la prima volta nella storia del reality prodotto da Endemol Shine Italy, trasmetterà il “live” nella fascia che va dalle 10 del mattino alle 2 di notte, escludendo così la notte fonda.

Dopo “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, con il ritorno al Grande Fratello, la D’Urso intensifica gli impegni e, per quanto avvezza alla diretta televisiva, non nasconde di essere un po’ in ansia per questa nuova sfida che l’attende: «Da 15 giorni dormo due ore a notte e pure male, per lo stress. Qualcuno mi chiede se mi drogo, ma il mio unico segreto è il “protocollo alcalino”: alle 6.30, quando mi sveglio, bevo acqua e limone, subito dopo prendo un pochino di miele di castagno mescolato con la cannella e mezzo cucchiaino di bicarbonato», ha spiegato la conduttrice, che nel suo Gf, allo stesso tempo puro e contaminato, sarà affiancata da due opinionisti d’eccellenza, gli ex gieffini “vip” Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, già ribattezzati dalla padrona di casa come “i nuovi Sandra e Raimondo” per il continuo battibeccarsi.

Ma chi sono i protagonisti della 15esima edizione del Grande Fratello, che si contenderanno il montepremi finale da 100mila euro vivendo reclusi all’interno della casa di Cinecittà per 8 settimane? Sono 7 su 17 le identità svelate. Si va dai tre “bellocci” con laurea in tasca – Filippo Contri, Simone Poccia e Valerio Logrieco (quest’ultimo già visto a “Ciao Darwin” e “Furore 2”) – che hanno già iniziato la loro avventura all’interno di un casale a spalare escrementi di animali a volti altrettanto noti, come quello dell’ex spogliarellista Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice del Pd Stefania Pezzopane, o quello di Lucia Bramieri Merisio, nuora di Gino Bramieri, già ospite in passato di Domenica Live. Tra i «ragazziiii» di Barbara D’Urso, anche la “ragazza della porta accanto”, ovvero Lucia, una commessa di 28 anni che da anni segue il reality con la speranza di parteciparvi, e l’imprenditore Alberto Mezzetti, meglio conosciuto come “il Tarzan di Viterbo”…

Rosaria Corona, Il Secolo XIX