Nino Formicola è il vincitore dell'”Isola dei famosi”

Nino Formicola ha vinto l’Isola 2018. La finalissima dell’Isola dei Famosi si è aperta con il nome del quarto finalista che è andato a far compagnia a Nino Formicola, Amaurys e Bianca Atzei al televoto. Il quarto nome è quello di Francesca Cipriani che ha vinto la sfida al televoto contro Jonathan. E proprio la Cipriani nelle ultime settimane si è resa sempre più protagonista del reality riuscendo ad ottenere il favore del pubblico che l’ha premiata mandandola in finale.

“Una persona buona e pulita dentro”, ha affermato l’ex concorrente del Gf commentando la vittoria al televoto della Cipriani. Intanto la “padrona di casa”, Alessia Marcuzzi, ha stupito il pubblico indossando in studio l’abito del suo matrimonio per condurre proprio la finalissima. La sfida per la vittoria dunque è stata a quattro tra la Cipriani, Formicola, Atzei e Amaurys. Ma di fatto l’ex Pupa è stata subito eliminata concludendo al quarto posto la sua eperienza da naufraga. Sorpresa invece in studio per Rosa Perrotta, il suo fidanzato le ha chiesto di sposarla in diretta tv: “Questa lontananza è stata un vuoto incolmabile. Sei tu tutto quello che voglio e di cui ho bisogno e non ha senso se non sei con me. Mi vuoi sposare?”, ha affermato Pietro Tartaglione. Pronta la risposta della Perrotta: “Ma veramente stai a fa’? Sei un pazzo amore! Certo che sì”. Al terzo posto dell’Isola invece è arrivato Amaurys che ha perso la sfida al televoto con Nino Formicola. Subito dopo blitz di Staffelli in studio per consegnare il Tapiro. Secca la risposta della Marcuzzi: “Confesso che non vi ho più seguiti. Mandavate in onda cose che mi facevano star male. Dai, è la finale”. E il pubblico ha urlato: “Fuori!”. Poi in studio è tornato il sereno per l’atto finale, l’annuncio del vincitore, Nino Formicola.

Franco Grilli, Ilgiornale.it