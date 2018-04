Domani torna “Chi l’ha visto” su Rai3. Scoprite le anticipazioni della prossima puntata

Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 18 aprile, in diretta alle 21.15 su Rai3, i genitori di Marco Vannini, che da tre anni si battono per avere giustizia, saranno ospiti di Federica Sciarelli in occasione della sentenza del tribunale di Roma prevista proprio domani. Nella villetta di Ladispoli quella tragica sera c’era la famiglia Ciontoli al completo, i cui componenti oggi sono tutti accusati di omicidio volontario. Marco si poteva salvare quando, ospite a casa della fidanzata, fu raggiunto da un colpo di pistola. La pubblica accusa ha chiesto 21 anni di reclusione per Antonio Ciontoli e 14 per la moglie e i due figli.