Tutti pazzi per Baglioni: i sold-out “costringono” il cantautore a fare tris all’Arena di Verona

A 5 mesi dal live in cui, per la prima volta, l’Arena di Verona ospiterà un concerto con il palco al centro e tutti i posti numerati, Claudio Baglioni festeggia i sold out per le due date del 14 e 15 settembre e annuncia l’apertura di una terza data il 16 settembre. Il tris veronese segna il ritorno live del cantautore romano e anticipa i concerti di Al Centro tour nei palazzetti, con il palco sempre al centro, per ripercorrere mezzo secolo di successi.

Queste le date: 16 e 17 ottobre Firenze, 19, 20 e 21 ottobre Roma, 23 e 24 ottobre Ancona, 26, 27 e 28 ottobre Milano, 2 e 3 novembre Acireale (CT), 6 e 7 novembre Bari, 10 e 11 novembre Eboli (SA), 13 e 14 novembre Bologna, 16 e 17 novembre Padova, 20 e 21 novembre Montichiari (BS), 23 e 24 novembre Torino.

ANSA