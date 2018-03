Tiziano Ferro posta una foto con in braccio un bebè e i social impazziscono. Ma non è suo

«La meraviglia assoluta». È bastata una foto in bianco e nero con questa frase per far impazzire tutti i fan di Tiziano Ferro e alimentare un gossip che, però, non ha niente di vero. La scritta, accompagnata da un cuore rosso, fa da didascalia a una foto che ritrae un Tiziano Ferro sorridente, che tiene in braccio un bebè avvolto in una copertina bianca, di cui si intravede appena una manina. E i social si sono scatenati, pensando che fosse figlio suo, alimentando gioie e critiche e facendo collezionare al post oltre 30 mila like in tre ore. Ma, nonostante le dichiarazioni fatte in passato in cui esprimeva il desiderio di diventare padre, Ferro smentisce: «Non è mio figlio». Il bebè in braccio a Tiziano Ferro non è altro che la figlia di una cara coppia di amici, alla quale il cantante ha voluto dare il benvenuto. Un tenero fraintendimento che ha smosso gli animi, e non ha fatto mancare commenti di stampo omofobo e illazioni sulla possibile nascita di un figlio da un utero in affitto.

