Torna il meglio di Paramount Channel

Potevamo, questa settiamana, esimarci dal proporvi il meglio di Paramount Channel, eminente emittente che propone film e serie di qualità? Naturalmente, no. Dunque eccovi la lista delle leccornie che trasmetterà la rete.

Lunedì, in prima serata, ci sarà alle ore 21.10, con il film Tartarughe Ninja. Il Clan del Piede sta mettendo in ginocchio la città di New York seminando paura e panico, ma Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo cercheranno di ristabilire la pace e la tranquillità a suon di battute esilaranti e colpi di arti marziali. L’unica umana che conoscerà il volto dei paladini della giustizia sarà April O’Neal, giovane reporter in cerca di uno scoop, la quale entrerà nello strano mondo di quattro tartarughe adolescenti, amanti della musica pop e delle boyband e golose di pizza.

Martedì 20 marzo alle ore 21.10 andrà in onda Against the Ropes, diretto da Charles S. Dutton, con Meg Ryan, Omar Epps, Charles S. Dutton e Un’energica Meg Ryan interpreta Jackie Kallen, prima donna manager nel mondo della boxe, forte e dotata di un grande fiuto nel riconoscere i futuri campioni. Quando Jackie vede combattere Luther Shaw, un ragazzo di colore cresciuto nel ghetto, riconosce immediatamente la stoffa del campione e ne diventa l’agente. Così, insieme all’allenatore Felix Reynolds, accompagnerà un semplice ragazzo di Detroit nella scalata verso il successo della pugilistica.

Nella prima serata di mercoledì 21 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento della serie Garage Sale Mistery.

Giovedì 22 marzo alle ore 21.10 torna l’atteso appuntamento con gli episodi della quarta stagione di The Librarians, trasmessa in prima tv assoluta.

Venerdì 16 marzo alle ore 21.10 il canale 27 dedicherà la prima serata agli appassionati di light-crime con gli episodi di Padre Brown.

La serata di sabato 24 marzo sarà dedicata a un’icona dello star system americano: Barbra Streisand, vincitrice di numerosi premi, tra cui due Oscar e sei Emmy Awards. Alle ore 21.10 andrà in onda un film di genere drammatico del 1991 diretto e interpretato proprio da Barbra: Il principe delle Maree. Il film, tratto dal romanzo di Pat Conroy, presenta un cast molto variegato composto tra gli altri da Barbra Streisand, Nick Nolte, Blythe Danner e altri interpreti di rilevo, che ha ottenuto 9 candidature a Premi Oscar e vinto un premio ai Golden Globes. A seguire andrà in onda Ma Papà ti manda sola?, commedia del 1972, diretta da Peter Bogdanovich, che vede Barbra Streisand nel ruolo di protagonista insieme a Ryan O’Neal. Il professor Howard si reca a San Francisco per partecipare a un concorso musicale con la fidanzata sgraziata e dall’aspetto sgradevole. Qui incontra Judy Marwell, ragazza eccentrica, intraprendente, molto erudita e, soprattutto, attratta dal professore. Dal momento del loro incontro si susseguiranno incidenti, equivoci e fraintendimenti in tono ironico ed esilarante.

Domenica 25 marzo alle ore 21.10 andrà in onda l’ultimo appuntamento per il ciclo Tutte le battaglie di Denzel, la programmazione Paramount che per tutto il mese di marzo ha voluto omaggiare il celebre attore Denzel Washington. Questa domenica andrà in onda Flight, pellicola drammatica diretta da Robert Zemeckis nel 2012 ed ispirata al disastro aereo del volo Alaska Airlines 261.