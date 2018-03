Isola dei famosi, Striscia la Notizia e il terrificante sospetto: i naufraghi non fanno la fame?

Chiusa la battaglia per smascherare le canne all’Isola dei famosi, ecco che il tg di Antonio Ricci lancia una nuova crociata contro il reality show prodotto da Magnolia. Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ha mandato in onda la segnalazione di alcuni telespettatori: il sospetto è che la produzione del programma faccia trovare del cibo a una concorrente che avrebbe dovuto faticosamente procurarselo.Un caso analogo a quello denunciato a Striscia dall’ex naufraga Giulia Calcaterra: la campionessa di ginnastica, ex velina, sostiene che nella scorsa edizione qualcuno avesse procurato un polpo a Raz Degan, che definisce il cocco della produzione. Dichiarazione che è stata confermata da un esperto ittico che ha studiato i filmati.Considerando che Striscia aveva fatto una battaglia anche contro MasterChef, viene da pensare che Ricci abbia preso di mira la casa di produzione Magnolia. Tra gli addetti ai lavori circola questo sospetto, sarà vero?

LiberoQuotidiano