Stasera non perdete “C’è posta per te”. Ci saranno Luciana Littizzetto e Raffaello Tonon

Stasera alle 21.20 su Canale 5 Maria De Filippi conduce la nona puntata del people show più amato e seguito della televisione “C’è posta per te”.

Il programma, giunto alla sua 21esima edizione, mantiene intatto il suo intento: creare un appuntamento televisivo che faciliti le relazioni tra le persone e all’interno delle famiglie e che consenta di superare quegli impedimenti e quelle barriere, emotive e di vita, che spesso si innalzano tra chi si ama e si vuole bene.

Mittente speciale di questa puntata l’attrice comica Luciana Littizzetto che coinvolge e diverte il pubblico in studio e a casa con la sua verve. Sono cinque i destinatari di questo invio: l’amatissimo Luca Onestini, l’intellettuale Raffaello Tonon, l’ex naufraga e soubrette Paola Caruso e le wags Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani ed Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili.

Cosa avrà in serbo Luciana per loro?