Domani torna l’atteso appuntamento con “Melaverde”, su Canale 5

Melaverde, programma storico Mediaset, che ci insegna l'amore per la nostra terra e i suoi frutti.

Per Le Storie di Melaverde, Edoardo Raspelli ci farà vivere una storia tutta italiana che parla di qualità, artigianalità e eccellenza di un territorio. Una storia che trasporterà lo spettatore a secoli fa, al tempo in cui i “sautissè”, artigiani esperti norcini, passavano di cascina in cascina per aiutare i contadini a lavorare la carne di suino. Una storia scritta nel tempo da monaci e nobili marchesi, in cui anche Napoleone ebbe un ruolo, non volendo, determinante. Si parlerà del prosciutto “Crudo di Cuneo “, prodotto che nel 2009 ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta, il più importante riconoscimento di tutela assegnato dall’Europa nel settore agroalimentare. Ad oggi esiste solo una azienda che lo produce. Un prosciutto 100% italiano, prodotto con cosce di suini piemontesi, sale marino italiano, e nient’altro. Viene stagionato minimo 2 anni, lentamente, grazie ad un clima speciale addolcito dalle brezze marine provenienti dal mar Ligure e dalla Costa azzurra. Ci sarà anche spazio per un intero menù a base di Crudo di Cuneo preparato da uno chef della zona e i consigli del nutrizionista.

Per lo spazio canonico di Melaverde, invece, Raspelli ci accompagnerà in un viaggio nel mondo della zootecnia, da quella di montagna a quella di fondovalle, realtà ugualmente importanti ma piuttosto diverse tra loro. Un percorso tra gli animali, nelle stalle, tra gli allevatori che producono il latte con il quale si realizzano tanti prodotti diversi, molti dei quali biologici. C’è un dato molto interessante che riguarda in particolare il latte biologico: negli ultimi anni la richiesta di questo prodotto è cresciuta in Italia con un ritmo del 20% l’anno. Ciò vuole dire che sempre più persone decidono, anche spendendo qualche centesimo in più, di nutrirsi in modo più naturale. Al centro di questa puntata, una azienda che ha deciso di realizzare una intera gamma di prodotti a base di latte biologico munto sulle montagne del Veneto, che va ad affiancarsi a eccellenze storiche realizzate da sempre nel bellunese, come i formaggi DOP Piave, Montasio, Asiago e Grana Padano.