“Scommettiamo che?”, tra gli ospiti di Michelle Hunzier: Maria De Filippi, Antonino Cannavacciuolo e… Silvio Berlusconi

Domani, giovedì 17 maggio, parte la trasmissione di Michelle Hunziker (e Aurora Ramazzotti) “Vuoi scommettere?”. E la bella conduttrice schiera l’artiglieria pesante. Tra gli ospiti, infatti, ci saranno:

Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Andrea Pucci. Sempre nel corso della puntata Michelle Hunziker incontrerà anche Silvio Berlusconi per sostenere la proposta di legge “Codice Rosso” per dare priorità alle denunce contro la violenza sulle donne e per accelerare i tempi dei procedimenti giudiziari.

www.blitzquotidiano.it