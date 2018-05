Raffaele Rea, ecco chi è il fidanzato di Mariana Falace: ma a lei ora piace Alberto Mezzetti

Mariana Falace è l’ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello. E ora avrà la possibilità, come lei stessa ha ammesso, di chiarire con il fidanzato Raffaele Rea. Nell’ultimo mese il pubblico ha imparato a conoscerla come la bellissima napoletana che ha fatto girare la testa ad alcuni concorrenti e qualcos’altro a Patrizia Bonetti. I coinquilini, soprattutto, non hanno gradito l’atteggiamento assunto nei confronti di Luigi Favoloso, sebbene l’ultima settimana sia apparsa sempre più vicina ad Alberto Mezzetti. Mariana però ha una relazione fuori: il compagno è un capitano dell’esercito.

L’inquilina della casa più spiata d’Italia ha attirato da subito l’attenzione di Danilo Aquino per poi fargli capire di non nutrire alcun interesse per lui. Poco dopo ha instaurato un rapporto più stretto con l’ex di Nina Moric scatenando i pettegolezzi degli altri concorrenti. Durante la diretta di ieri, tuttavia, sono andate in onda le immagini di Mariana e Alberto, sempre più intimi e attratti l’uno dall’altra, complice una clip ispirata ai personaggi di fantasia Tarzan e Jane.

«Alberto mi piace», ha confidato la ragazza all’amica Alessia Prete. «Sarebbe meglio per me uscire, se resto succede un disastro», le parole pronunciate sottovoce all’orecchio di Alberto sul letto e durante la notte.

Mariana, sollecitata da Barbara D’Urso, ha spiegato di avere un fidanzato: «Ho una relazione con una persona, ma questo vaso ha una crepa e devo assolutamente chiarire con lui».

L’uomo di cui parla è un affascinante militare di origini napoletane che si divide tra la Francia e l’Italia. Sul suo profilo Facebook, poco prima della partecipazione della compagna al reality ha messo i puntini sulle ‘i’: «Fermi tutti, è mia», ha scritto a commento di un articolo che la riguarda.

Il loro rapporto, però, a detta della gieffina ha sofferto molto di lunghi periodi di lontananza, motivo per cui si sarebbero spesso lasciati per poi riprendersi.

