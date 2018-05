Meghan Markle e Harry: domani va in onda il documentario “Harry ti presento Meghan” su Nove

Meghan Markle e il principe Harry, sposi il 19 maggio: il padre della sposa non ci sarà. Confermata l’operazione al cuore per riparare i danni dell’infarto

C’è grande attesa per il matrimonio tra Meghan Markle e il Principe Harry, evento dell’anno nel Regno Unito che andrà in scena domenica alle ore 11.00 (12.00 italiane). Ovviamente sarà possibile seguire la giornata in diretta in televisione su diversi canali in Italia, ma già da domani partiranno gli approfondimenti in merito. L’appuntamento per la serata di giovedì è su Canale Nove con un documentario che ripercorre tutta la storia della coppia dal titolo “Harry ti presento Meghan” giocando sul titolo di un famoso film di Chris Columbus con Billy Cristal e Meg Ryan dal titolo “Harry ti presento Sally“. Sono giornate di grande euforia anche in Italia con tantissimi che aspettano di vedere appunto come si evolveranno queste nozze reali tra vestiti splendidi e grande emozione da parte dei partecipanti. Mancano ancora alcuni giorni, ma il matrimonio tra Meghan e Harry è già iniziato.

Inoltre continuano i sospetti sul misterioso intervento al cuore di Thomas Markle proprio nei giorni in cui la famiglia si deve sposare e deve essere accompagnata all’altare ma, intanto, le televisioni di tutto il mondo si stanno preparando per l’evento dell’anno. In particolare, proprio TV8 sembra pronta ad una vera e propria maratona iniziata già ieri ma che raggiungerà il culmine nelle prossime ore e, in particolare, domani con una serie di messe in onda dedicate alla futura principessa e agli sposi tra documentari, film e speciali. Proprio domani, a partire dalle 16.00 andrà in onda il film When Sparks Fly – Dove rimane il cuore, con protagonista Meghan Markle, una commedia sentimentale che sicuramente riporterà alla memoria dei suoi fan alcuni dei momenti iniziali della sua carriera. A seguire andrà in onda lo speciale Vite da Copertina dedicato ad Harry e Meghan e alle 21.25 in prima tv free toccherà al documentatio sulla vita dell’attrice e sul suo incontro con il futuro sposo, Meghan Markle: An American Princess. Chiuderà questa maratona, alle 23.15, il documentario Lady D. – Le verità nascoste, un ritratto della compianta Lady Diana.

