Iva Zanicchi torna su un particolare momento del suo passato televisivo: “Cacca in studio? Solo un gioco: sono stitica”

Ospite a Domenica Live, il salotto di Barbara D’Urso, Iva Zanicchi torna a parlare di un episodio cult della sua carriera. Quando, anni fa, nello studio di Carramba, sotto “ipnosi”, la Zanicchi finse di fare i bisogni in studio dopo che l’ipnotizzatore le aveva detto che avrebbe avuto lo stimolo di andare in bagno a fare pipì. Ovviamente non era davvero sotto ipnosi: semplicemente stava al gioco. E ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, la Zanicchi è tornata sulla vicenda, aggiungendo un dettaglio: “In realtà sono stitica“.

