“Isola dei famosi”. Francesca Cipriani è la favorita alla vittoria

Francesca Cipriani sarà la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2018? Gli utenti dei social non hanno dubbi: sarà lei a conquistarsi l’abito titolo.

Mentre stasera si concluderà la parabola di questa edizione – con la finale prevista nel primetime di Canale 5 – sono in tantissimi a tifare per i propri beniamini. E Cipriani sembra essere in testa, anche se al momento è in nomination per l’ultimo posto da finalista con Jonathan Kashanian, un altro dei preferiti del pubblico.

La soubrette è stata una dei favoriti nel reality sin da subito, per poi perdere un po’ di popolarità e risalire in gradimento di recente. Non sono mancati i contrasti per Francesca durante questi mesi – in primis quelli con Cecilia Capriotti, che non ha mai creduto al suo malore durante il lancio con l’elicottero in occasione della prima puntata – ma anche le riconciliazioni, come quella con Valeria Marini, guest star sull’Isola per alcuni giorni.

La Gialappa’s Band ha fatto di Cipriani uno dei personaggi di punta – insieme a Franco Terlizzi e Nino Formicola – degli approfondimenti del mercoledì notte. E lo spirito gioviale della soubrette sembra ora avere la meglio: così la dolcezza, l’ingenua simpatia e la sensualità di Cipriani hanno conquistato il pubblico. Compreso un bagno completamente nuda, che probabilmente resterà agli annali della televisione italiana.

Bisognerà però attendere stasera per conoscere il destino della soubrette al momento in nomination. Hanno intanto già conquistato la finale altri tre concorrenti del reality: l’ex pallanuotista Amaurys Perez, la cantante Bianca Atzei e il comico Formicola.

Elisabetta Esposito, Ilgiornale.it