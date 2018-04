La rivelazione della Barale: “Non ho mai sposato Raz Degan, perché non ne aveva voglia”

“In questo momento non ci parliamo”. A dirlo è Paola Barale, che a Domenica In racconta del rapporto non sempre tranquillo con il suo ex compagno Raz Degan.

“Va a periodi”, ha spiegato la showgirl, “È stato talmente un rapporto forte, importante, che sì siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre… Ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo”.

E a Cristina Parodi che le chiedeva come mai non si siano mai sposati nonostante la relazione sia durata a lungo, la Barale ha risposto: “Non l’ho mai sposato perché non penso che Raz ne avesse tanta voglia. Io amo il matrimonio, però non era un desiderio primario. io e Raz avevamo un’intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo comunque appagati. Forse se ci fossimo sposati ci saremmo lasciati anche prima”.

Luisa De Montis, Il giornale.it