Alvaro Vitali: “Non ho più soldi”

Il comico romano, oggi 68enne, racconta la situazione economica in cui è costretto a vivere da quando non appare più sul piccolo schermo

Alvaro Vitali sale sul carro dei personaggi famosi caduti poi in rovina dopo lo spegnimento dei riflettori.

Il noto attore romano, oggi 68enne, sceglie lo studio di Barbara D’Urso per raccontato il difficile periodo che sta vivendo. “ Noi artisti quando siamo al centro dell’attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende – spiega a Pomeriggio Cinque – Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi “.

Lo storico Pierino non è il primo a denunciare in televisione una situazione economica precaria e sicuramente diversa da quella vissuta duranti gli anni d’oro del successo. Poco tempo fa è stato il turno del comico di Zelig Marco Della Noce. A causa della separazione dalla moglie, il “capomeccanico della Ferrari” si è ritrovato senza casa. Situazione poi risolta anche grazie allo spazio dato dai media alla notizia.

Margherita Conte, Ilgiornale.it