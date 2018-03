Cristiano Malgioglio e Amanda Lear sono in pessimi rapporti

Leggo.it torna parlar ed Cristiano Malgioglio dopo la sua partecipazione al GfVip. Sembra infatti che fra il cantante compositore e Amanda Lear, amici da anni, sembra sia scoppiata una lite.

Amanda infatti non vorrebbe incontrare Cristiano e avrebbe chiesto conferma della sua presenza in trasmissione, pena la sua rinuncia. Il motivo della querelle lo spiega “Novella”2000” nella rubrica “Sussurri fra divi”: “Che cosa sarà mai successo – si chiede la rivista – tra Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, amici di vecchia data? Lui scrisse alcune canzoni per lei, tra le quali Ho fatto l’amore con me, una hit ai tempi molto trasgressiva, era il 1980.

La Lear interpretò anche Cocktail d’amore, una canzone che il cantautore scrisse per l’indimenticabile Stefania Rotolo. A cena in un ristorante milanese la Lear chiede a un amico, autore tv, se Malgioglio fosse ospite di una trasmissione dove era stata invitata perché, in tal caso, non ci sarebbe andata. E poi ha aggiunto alcune frasi non riferibili. Alla base della diatriba ci sarebbe il fatto che Malgioglio va in giro a dire che la Lear ha più anni di quanti sostiene lei”.

