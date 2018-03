“Isola dei famosi”. Rocco Siffredi: “Anche nella mia edizione ci fu un canna-gate”

Intervistato da Leggo, il porno attore ha confermato la versione che Giulia Calcaterra ha fornito a Striscia la Notizia a proposito della marijuana che sarebbe circolata tra i concorrenti delle precedenti edizioni dell’Isola. Siffredi, concorrente del programma nel 2016 e ospite nel 2017, nonostante tutto spiega di essersi schierato dalla parte di Francesco Monte.

“Mi dispiace per Eva Henger e soprattutto per Francesco – dice a Leggo -. Eva sembra essere rimasta indietro di mille anni e Francesco poteva vivere un’esperienza bellissima che invece è stata rovinata. E’ un ragazzo giovane e di grande personalità e per una stronzata ha perso tutto. Perché credetemi il cannagate è successo anche nella mia Isola e in quella di Malena, ma anche nelle altre. Mai nessuno però ha parlato di uno spinello in diretta tv. Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente. Ripeto, mi dispiace molto per Eva che sembra essere rimasta indietro di trent’anni”.

Nella lunga intervista, poi, Rocco Siffredi rivela che non disdegnerebbe ripetere l’Isola dei Famosi, soprattutto dopo la partenza per l’Honduras di Valeria Marini. “Io con Valeria ci tornerei subito – continua il porno attore – almeno scaldiamo quest’edizione. Scherzi a parte l’Isola è terapeutica, io ci tornerei pure gratis, dovremmo farlo tutti almeno una volta all’anno. Sei lontano dallo stress, completamente immerso nella natura e questo Valeria lo sa benissimo e fa bene a tornarci”.

E lasciate da parte le battute, Siffredi confessa che all‘Isola non c’è alcuna possibilità di consumare rapporti sessuali. “Ragazzi sono tutte chiacchiere – conclude -. Vi assicuro che non funziona niente, siamo completamente a digiuno. Di questa edizione non posso parlare perché non c’ero, ma sulla mia Isola c’è stato qualche flirt soft, ma parliamo di abbracci, nessuno si è svegliato la mattina con il viso contento. L’unico fuoco era quello che ci riscaldava”.