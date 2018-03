Ieri, a “Quinta colonna”, Barbara D’Urso ha incontrato il suo primo fidanzatino

Barbara D’Urso è stata intervistata da Paolo Del Debbio di Quinta Colonna e per lei è arrivata una sorpresa. Il suo primo fidanzatino, il senatore Riccardo Villari, è entrato in studio e lei ha ricordato divertita: “Ci siamo baciati tantissimo”.

Ospite del programma condotto da Del Debbio, la D’Urso si è raccontata ai microfoni del collega e ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato e commentato anche i suoi amori passati. Un video ha accompagnato i ricordi dei suoi due matrimoni e di Michele Berardi, primo marito e padre dei figlio Emanuele e Giammauro, ha detto: “Lui è stato l’amore della mia vita”.

Se per Michele Berardi l’espressione comparsa sul volto di Barbara è stata dolce e nostalgica, quando è apparso il secondo marito, il marito Michele Canfora da cui ha divorziato nel 2006 non senza problemi, una espressione non certo di gioia si è manifestata. Del Debbio le ha poi riservato una gran sorpresa: in studio è arrivato il senatore Riccardo Villari, il primo findanzatino della D’Urso, e lei ha confidato: “Io e lui ci siamo abbracciati e baciati moltissimo”, ma ha poi precisato che non è stata con lui la sua “prima volta”.

Blitzquotidiano.it