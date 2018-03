Ultime dagli ascolti tv. Don Matteo vince sempre

Don Matteo stravince ancora: l’11esima stagione della serie tv con Terence Hill ha conquistato la prima serata di ieri giovedì 15 marzo con 6 milioni 269 mila spettatori e uno share del 26.9, risultando il programma più visto dell’intera giornata. In particolare il primo episodio, “Genitori e figli”, ha sfiorato i 7 milioni di spettatori (6 milioni 947 mila) con il 26.4, mentre il secondo, “Don Matteo sotto tiro”, ha oltrepassato il 27 di share (27.4) con 5 milioni 716 mila spettatori. Su Rai2 bene “Boss in incognito”, il reality condotto da Gabriele Corsi, che ha totalizzato 1 milione 421 mila spettatori con uno share del 5.7. Su Rai3 il film “La leggenda degli uomini straordinari”, con Sean Connery, ha raccolto 702mila spettatori con uno share del 2.7. In seconda serata in evidenza “Porta a Porta”: il programma condotto da Bruno Vespa ha realizzato uno share del 14.7 con 1 milione 358 mila spettatori.