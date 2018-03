Alt! Bossari e Lagerback non si sposeranno più l’8 giugno

This post has already been read 55 times!

Cambiamento di data per le nozze tra Bossari e la showgirl svedese: ecco cosa c’è dietro questa scelta

I fan attendono da tempo il “sì” tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari.

Quella proposta di matrimonio arrivata in un incontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip di fatto ha stupito e non poco i telespettatori. Ma adesso proprio sulle nozze ci sarebbe un cambiamento. I due non si sposeranno più l’8 giugno.

A rivelarlo è stato il settimanale Grazia. Il direttore avrebbe incontrato i due ad un evento a Milano e avrebbe riferito che la data fissata per il matrimonio è quella del primo giuugno. Tanto è bastato per alimentare un alone di mistero sulle nozze tra il conduttore e la showgirl. In tanti si sono chiesti quale possa essere il motivo dietro a questo cambiamento. A quanto pare dietro questa indiscrezione potrebbe esserci il tentativo di depistare i paparazzi per vivere in modo più tranquillo il giorno delle nozze. Obiettivo questo però vanificato dall’indiscrezione di Grazia. Non è stato cambiato invece il wedding planner che seguirà tutto l’evento, Enzo Miccio. La coppia l’ha scelto da tempo e da qualche settimana i due insieme a Miccio procedono in questo percorso che li porterà alla data del matrimonio che appare ancora tutta da definire…

Franco Grilli, Ilgiornale.it