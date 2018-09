Domani tornano, su Canale 5, “Le storie di Melaverde” presentate da Edoardo Raspelli

Domani tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. La prossima puntata, che andrà in onda alle 11 su Canale 5, farà luce su una questione antica. Ossia, avete mai fatto caso che le Marche sono l’unica regione italiana con il nome “al plurale”? Questa caratteristica unica del nome, ci fa capire che ci troviamo in un territorio che per la sua conformazione, ma soprattutto per ragioni storiche, da sempre è caratterizzato da una grande diversità, che si ritrova poi nelle tante tradizioni che sono alla base della sua economia agricola. Si passa dalle coste adriatiche, dove la pesca è ancora una voce importante, alle colline dell’entroterra, fino alle montagne dell’appennino Umbro Marchigiano, dove fioriscono tante attività di allevamento e agricoltura. Tante anime diverse che danno vita a tanti prodotti diversi; le Marche sono una delle regioni italiane con più prodotti tradizionali riconosciuti. S partirà dal mare, con i suoi tipici trabucchi da pesca, per andare poi a riscoprire le realtà agricole dell’entroterra, con allevamenti di vacche di razza Marchigiana, stalle con vacche da latte e pecore con il latte delle quali si producono formaggi che hanno ottenuto la DOP europea, come la Casciotta di Urbino e il Formaggio di Fossa di Sogliano