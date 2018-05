Scanzonissima, arriva il musical game con Gigi e Ross

Dal 16 maggio in prima serata Rai2, al via con Rettore e Scanu

Si può cantare a piedi nudi su ceci e uova? Calati in una vasca di acqua ghiacciata o in equilibrio su un disco rotante? Saranno le sfide di ‘Scanzonissima‘, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross (“Dopo Made in Sud e Sbandati è la prima esperienza di conduttori totalmente soli!”) che debutta mercoledì 16 maggio in prime time su Rai2. Ispirata a un format che con diverse denominazioni è stato adattato in 27 Paesi (‘Sing if you can’ in Gran Bretagna, ‘Canta si puedes’ in Spagna, ‘Killer Karaoke’ negli Usa), la versione italiana, realizzata nello storico auditorium della sede Rai di Napoli, non utilizzerà animali e lancerà nuovi giochi, come corse con le pinne e rocamboleschi ping-pong, rinunciando quindi a vasche con anguille e scarafaggi. “La modalità italiana trasmetterà meno ansia, l’atmosfera sarà goliardica”, spiega Filippo Cipriano, ad della produzione Nonpanic, ma sarà comunque una gara: due squadre, le Band, si scontreranno a suon di musica affrontando sfide molto originali, in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore ma anche la loro resistenza fisica.Capitanata da un frontman cantante, ogni Band sarà composta da un totale di quattro giocatori, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della moda e non solo. A inaugurare la prima puntata, ci saranno le squadre guidate da Donatella Rettore e Valerio Scanu e composte da Valeria Altobelli, Gianluca Impastato, Andrea Perroni (Band Rettore) e Gianluca Fubelli, Veronica Maya e Ilenia Lazzarin (Band Scanu). Il giudice supremo, una misteriosa e sensuale voce femminile che aleggerà nello studio, valuterà la qualità dell’esibizione e la quantità degli obiettivi raggiunti, decretando la Band vincitrice che si aggiudicherà il titolo di “Scanzonissima“.”Un grande gruppo di autori, ospiti che si sono totalmente dati e la grande emozione di tornare in questo auditorium – nota Gigi – il risultato sono due ore di spensieratezza, vorremmo che il pubblico continui a cantare”. Per Ross “è uno show dinamico, con il ritmo dato dalla musica. Siano stra-orgogliosi di questa opportunità che la rete ci ha dato in prima serata e speriamo di meritarcela”. Nella seconda puntata i capitani saranno Mietta e il rapper Mudimbi, Filippo Bisciglia, Valeria Graci, Benedetta Mazza, Barbara Foria, Francesco Cicchella, Sergio Muniz. Scritto da Dario Massimo Viola, Paolo Mariconda, Marco Pantaleo, Davide Tapperomerlo, con la regia è di Sergio Colabona, il programma, presentato a Napoli dal vicedirettore di Rai2 Filippo Di Iorio e dal direttore del Centro di produzione Francesco Pinto, andrà in onda per quattro puntate.

Ansa