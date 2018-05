Romina Power contro L’intervista di Costanzo: “L’ultima della mia carriera”

La cantante si scaglia contro la sua ospitata nel talk show del giornalista in programma lunedì 14 maggio in seconda serata su Canale 5

“Vi voglio comunicare che l’intervista con Maurizio Costanzo sarà l’ultima intervista in tv della mia carriera”. Romina Power sulla propria pagina Facebook annuncia che non rilascerà mai più dichiarazioni per il piccolo schermo dopo “L’intervista di Costanzo” in onda lunedì 14 maggio in seconda serata su Canale 5. È lei stessa a spiegare il motivo di questa decisione: “Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi, basta”. Una reazione inaspettata da parte della ex signora Carrisi, da poco diventata nonna grazie alla figlia Cristel, anche perché l’ufficio stampa del programma ha sempre diramato anticipazioni degli incontri faccia a faccia tra il giornalista e i suoi ospiti. Per capire dunque il reale motivo di questa esternazione social di Romina bisogna attendere la messa in onda della puntata. Nel corso dell’intervista la Power ha inevitabilmente parlato del suo legame con Al Bano, da lui definita a The Voice “donna ideale”. La cantante si è così espressa sull’ex marito, dal quale non ha mai divorziato: “E’ una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile… mi fa venire veramente i nervi… questa cosa che ci lega non smetterà mai… […]”. Costanzo l’ha interrogata anche sulla scomparsa della figlia Ylenia: “Io spero che lei sia da qualche parte e legga… io voglio che circoli la sua immagine, il suo viso sui social, perché può capitare a qualcuno di vederla per strada…o che abbia perso la memoria…perché è molto misterioso che spariscano queste ragazze a New Orleans e che la polizia non agisca in maniera…e che non venga fatto un processo come si deve […]”.

