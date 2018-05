Meghan Markle, la madre la accompagnerà all’altare?

Meghan Markle potrebbe essere accompagnata all’altare dalla madre Doria Ragland, dopo che il padre Thomas Markle ha dato fortait al Royal Wedding

Chi accompagnerà Meghan Markle all’altare il prossimo 19 maggio? A quanto pare, dovrebbe essere la madre Doria Ragland a essere stata incaricata di questo compito.

Quello che potrebbe accadere romperebbe completamente con la tradizione, ma è dovuto a cause di forza maggiore. Dopo il forfait di Thomas Markle – il quale pareva ormai pronto per il Royal Wedding – sarà Doria ad accompagnare la figlia fino al promesso sposo nella St. George’s Chapel. Naturalmente dopo il già previsto viaggio in auto da Clividen House, dove la futura sposa trascorrerà l’ultima notte prima delle nozze. Thomas Markle ha definito l’ex moglie “una buona scelta” per il compito in questione.

Intanto, il Daily Mail si concentra sull’assenza di papà Thomas alle nozze. In queste ore, Kensington Palace aveva diramato un comunicato che faceva un velato riferimento al fatto che l’uomo fosse stato colpito da un infarto sei giorni fa. “Questo è un momento profondamente personale per la signorina Markle nei giorni che precedono il matrimonio – hanno spiegato le fonti ufficiali – Lei e il Principe Henry chiedono ancora una volta che comprensione e rispetto siano estesi al signor Markle in questa situazione molto difficile”.

Tutto è partito da alcune foto diffuse dai paparazzi, che mostravano il papà dell’ex attrice intento a informarsi sulla figlia e il futuro genero sul Web, nonché mentre provava lo smoking al suo paese, Rosarito, in Messico. I tabloid sono però riusciti a scoprire come gli scatti appartengano tutti alla stessa agenzia, Coleman-Rayner, gestita a Los Angeles da due giornalisti britannici. Infine, la sorellastra di Meghan, Samantha Grant, ha confessato di essere stata lei a organizzare tutto. Si è parlato di un attacco di cuore per papà Thomas, ma c’è chi afferma che non si sia fatto vedere da alcun medico e, nonostante le preghiere della figlia, abbia deciso di restare in Messico.

