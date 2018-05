Ludovica Caramis valletta a La Corrida con Carlo Conti

Applausi a non finire per Ludovica Caramis, moglie del calciatore Mattia Destro e nuova valletta de La Corrida, il programma riportato in Rai da Carlo Conti

La giovane showgirl non è nuova a Conti: dal 2011 al 2017 ha infatti preso parte come “professoressa” al programma televisivo L’eredità, condotto da Carlo Conti a staffetta con Fabrizio Frizzi. C’è sempre Ludovica insieme a Carlo Conti e alle altre “prof” Laura Forgia, Eleonora Cortini e Francesca Fichera a ritirare il Premio Tv per la regia che viene assegnato dal 2012 al 2014 a L’Eredità. Sempre con Carlo Conti nell’autunno del 2014 Ludovica Caramis ha partecipato alla quarta edizione del talent show Tale e quale show, su Rai 1, dove interpreta Victoria Beckham delle Spice Girls, mentre gli altri membri del gruppo sono interpretati dalle altre “professoresse” (Laura Forgia, Eleonora Cortini e Francesca Fichera) e Gabriele Cirilli; il gruppo interpreta Wannabe.

E adesso la giovane ex modella affiancherà Conti anche in questa nuova sfida sulla falsariga del programma condotto a partire dal 1986 da Corrado.

www.blitzquotidiano.it