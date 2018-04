Tina Cipollari vs Gemma Galgani: l’opinionista prende in giro la dama anche sui social

Tina Cipollari ha pubblicato sul suo profilo Instagram una vignetta dedicata alla sua “nemica” Gemma Galgani. La foto ha fatto molto discutere i fan di Uomini e Donne.

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorre buon sangue e i fan del trono over di Uomini e Donne lo sanno. Le due donne sono spesso protagoniste di siparietti e discussioni nello studio di Canale 5, tanto da arrivare quasi alle mani. Ma nella ultime ore l’antipatia tra l’opinionista e la dama torinese ha superato i confini dello studio. In sera, infatti, Tina Cipollari ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dedicata alla sua nemica giurata. Nella vignetta si vede Giorgio Manetti nello studio di “C’è posta per te”, sempre condotto da Maria De Filippi, che chiede di richiudere la busta dopo l’invito di Gemma: “Maria io l’amavo. Poi l’ho vista senza trucco. Puoi bruciare la busta”, è la pungente frase che esce dalla bocca del cavaliere. Il gesto di Tina non è passato inosservato e ha generato molte discussioni, tra chi non ha trattenuto una risata davanti al post della Cipollari e chi invece crede che la donna abbia decisamente esagerato.

La reazione dei fan di Uomini e Donne

“Tina sei straordinaria e simpaticissima!”, “Tina sei troppo forte, mi fai morire dalle risate” e “Grande Tina! Ma te la ricordi com’era prima dei ritocchini?”, hanno scritto tra i commenti alcuni utenti che hanno accolto con un sorriso la vignetta. Un buon numero di follower, però, ha criticato Tina Cipollari: “Vorrei vedere te alla sua età, malgrado gli anni Gemma ha il suo fascino, ma soprattutto tanta cultura e intelligenza”, “No ma sei bella tu che hai 4 menti!” e “Ma smettila!allora tu? Lascia stare, stai diventando ridicola con questa storia”. Un utente che ha definito Tina “un bidone” ha ricevuto risposta dalla diretta interessata: “Intanto bidone ci sarà lei! E prima di giudicare mi veda fuori dallo studio, come mi vesto e poi ne riparliamo…”. Tra i commenti alla foto, che comunque ha ricevuto oltre 33.000 mi piace, c’è anche chi si lamenta dei siparietti delle due donne.