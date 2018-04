Michelle Hunziker e la figlia Aurora pronte per “Vuoi scommettere”?

Aurora Ramazzotti affianca la madre Michelle Hunziker nel nuovo programma Mediaset “Vuoi scommettere?” Il settimanale Chi lancia l’indiscrezione, la ragazza prontissima!

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti potrebbero essere per la prima volta “colleghe” e lavorare nello stesso programma. Il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione che vorrebbe madre e figlia insieme a”Vuoi scommettere?”, show che inizierà a breve. La Hunziker ne sarebbe conduttrice, Aurora invece inviata. D’altronde la Ramazzotti è più che pronta a spiccare il volo in tv, come confermato in un’intervista di qualche tempo fa a Grazia. «Fin da piccola sapevo di essere portata per lo spettacolo. Sono abituata alla pubblicità, ma di riflesso» ha ammesso, per poi dichiarare che il suo modello in tv è: «In Italia Alessandro Cattelan, soprattutto nel “one man show” . Ma per raggiungere certi livelli di bravura devo fare ancora tanta strada».

Se l’indiscrezione venisse confermata per le due sarebbe l’esordio assoluto insieme in tv. La Hunziker viene dall’ottima esperienza all’ultima edizione del Festival di Sanremo, a maggio sarà impegnata con una nuova trasmissione Mediaset . D’altronde la Hunziker ha già dimestichezza con il tipo format, avendolo condotto per anni su ZDF nella versione tedesca “Wetten, dass..?“, e la primogenita ha acquisito una certa confidenza con le telecamere grazie alla striscia quotidiana del talent X Factor a lei affidata.

Ricordiamo che Aurora non è l’unica figlia della showgirl svizzera che ne ha altre due più piccole – Sole e Celeste – nate dall’unione con il marito Tomaso Trussardi. L’intesa tra Michelle Hunziker e la figlia Aurora è sempre più forte. Michelle ha più volte ricordato: “Quando è nata avevo 19 anni, ero una bambina», ha più volte ricordato Michelle. «Con lei ho imparato a essere madre, sono sempre stata presente”. La risposta della figlia è arrivata tramite Instagram: “Sono fiera di essere tua figlia”. Ricordiamo che ad inizio aprile Aurora Ramazzotti è volata al caldo tra spiagge bianche e deserto, il fidanzato Goffredo Cerza si diletta sui monti con fuoripista impegnativi al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ora si attendono solo conferme riguardo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi.

www.ilsussidiario.net