Isola, la confessione hot delle ex naufraghe: “Ce l’ha veramente piccolo”

A un giorno dalla fine dell’Isola dei Famosi, spuntano sui naufraghi del programma retroscena davvero bollenti. E chi può averli svelati se non gli ex naufraghi? Ospiti di Casa Signorini, Cecilia Capriotti e Eva Henger hanno fatto delle confessioni davvero particolari. Nello specifico, è stata proprio la prima ad aprire il discorso, o meglio, a spifferare dettagli intimi di un ex naufrago dell’Isola.

Cecilia Capriotti, senza filtri, ha parlato di un “minidotato” in Honduras: “Pare ce l’abbia piccolo in una maniera impressionante. Non l’ho visto direttamente ma mi è stato raccontato”. La confessione è un vero e proprio assist per Alfonso Signorini che, incuriosito, cerca di andare “a fondo” alla vicenda. “Amore, secondo te chi ce l’ha piccolo?”, chiede a questo punto il padrone di casa a Eva Henger. E lei, probabilmente anche per il trascorso un po’ burrascoso, replica: “Forse Francesco Monte?”.

Ma secca arriva la risposta di Alfonso Signorini: “Francesco non credo proprio, amore. Anche perché è stata una delle prime cose che ho chiesto ad una mia amica”. E dopo la simpatica risposta del padrone di casa, le due ex naufraghe dell’Isola si sono tirare indietro e non hanno voluto fare nomi. Il pubblico, però, è sempre attento e ha ricollegato la confessione della Capriotti ad una scena di Bianca Atzei e Filippo Nardi di qualche mese. Filippo, infatti, si era spogliato davanti a Bianca e lei divertita aveva commentato: “Ma ce l’hai veramente piccolo”.

Anna Rossi, il Giornale