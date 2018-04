Grande Fratello, Simona Ventura sfregia Barbara D’Urso: “Io quella roba l’avrei rifiutata”

Simona Ventura fa una dichiarazione che, a voler essere maligni, può essere interpretata così: Barbara d’Urso prende i miei scarti. La Ventura, che quest’anno fa parte della squadra di Amici di Maria De Filippi, parla delle voci che la volevano alla conduzione del Grande Fratello. Intervistata da Nuovo Tv, la Ventura ha dichiarato: “Il mio nome è stato messo in mezzo per tanti programmi, la verità è che non ho ricevuto nessuna proposta. Neanche per il Grande Fratello, che avrei comunque rifiutato perché io sono una da reality con i famosi come protagonisti”. Il reality, come tutti sanno, sarà condotto dal 17 aprile da Barbara d’Urso. “Temptation Island, invece, lo seguo dall’inizio e mi piace Bisciglia, il conduttore”, ha aggiunto. Non a caso Temptation island è una trasmissione prodotta dalla De Filippi.

Libero Quotidiano