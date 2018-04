Ultime sugli ascolti tv. C’è stato un feroce testa a testa tra “Amici” e “Ballando con le stelle”

Testa a testa tra ‘Ballando con le stelle’ e ‘Amici’. La sfida degli ascolti del sabato sera è finita ieri sera in sostanziale parità. Ma, dopo la sconfitta della scorsa settimana, il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è in rimonta trainato anche dalla partecipazione straordinaria come ospite di Francesco Totti.

Lo show di Milly Carlucci su Rai1, alla sesta puntata della tredicesima stagione, ha ottenuto con la prima parte ‘Ballando…tutti in pista’ 4 milioni 189mila spettatori e uno share di 18,9%, mentre ‘Ballando con le stelle’ ha fatto registrare un netto di 3 milioni 742mila spettatori con il 20,83% di share. Nella stessa fascia la seconda puntata del serale di ‘Amici’, su Canale5, ha raggiunto 3 milioni 770mila spettatori e il 20,79% di share, volando negli ascolti sul target 15-34 anni.

Durante il secondo appuntamento in prima serata del talent show di Maria De Filippi i ragazzi in gara si sono esibiti con i grandi ospiti musicali: Gianni Morandi e il rapper dei record Ghali. La puntata di ieri sera ha visto anche la straordinaria partecipazione di Totti che agli allievi di Amici ha spiegato così il segreto del successo: “Devi mettere da parte tante cose e pensare all’obiettivo – ha detto ai ragazzi del talent”. Servono “determinazione e voglia”, ha sottolineato, per “agguantare il sogno”.

AAdnkronos