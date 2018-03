Stasera ci sarà a “Stracult”, su Rai2, l’icona Barbara Bouchet

Sempre più “Stracult”, il Live Show di Rai2 condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti. Tra gli ospiti della prossima puntata, in onda in diretta stasera alle 23, ci saranno Barbara Bouchet, icona della commedia sexy anni ’70 e oggi interprete del film “Metti la nonna in freezer”; Teo Teocoli, che con la sua immancabile ironia racconterà la sua istrionica carriera tra musica, cinema e televisione; e Elio, frontman degli Elio e le Storie tese, con cui, dopo l’ultima apparizione al Festival di Sanremo, presto sarà in concerto per il “Tour d’addio”.

Una nuova e bizzarra opera cinematografica straniera sarà scovata e commentata da GMax, che, come di consueto, darà anche spazio ai commenti e alle domande del pubblico.

