La figlia di Gigi D’Alessio contro Anna Tatangelo: “È cattiva”

Cattiva, un diavolo, che non li ha mai accettati. Il giorno dopo l’intervista in cui Anna Tatangelo conferma l’addio a Gigi D’Alessio, arrivano le parole di Ilaria, figlia nata dal matrimonio di Gigi con Carmela Barbato. Che ha parole decisamente non tenere nei confronti dell’ormai ex compagna del padre.

«Io ero piccola – scrive su Instagram in un post poi rimosso – quello che stava accadendo alla mia famiglia mi era molto chiaro e comunque, qual ora non lo fosse stato, i giornali e le varie riviste gossip mi avrebbero ricordato ogni giorno quello che stava accadendo alla mia famiglia. Un periodo tra i piu’ bui della mia di vita e, ovviamente, di una Donna (mia madre) che vedeva il suo castello, i suoi sacrifici e la sua famiglia buttati al vento». « Oggi l’ennesimo articolo da leggere, con l’ennesime ca….e da dover buttare giu’… o forse no? Mi sono detta: “in fondo io pure ero troppo piccola per poter parlare… oggi no! Oggi ho 26 anni» scrive ancora Ilaria. E replica punto per punto alle dichiarazioni della Tatangelo. « Perchè continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non é mai stato vero. Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! Alla fine siamo talmente coetanee che probabilmente sarebbe potuto nascere un qualcosa di naturale, spontaneo. Durante tutti questi anni ho cercato di cancellare il dolore e la sofferenza che ho vissuto giorno dopo giorno accanto a mia madre cercando con tutta me stessa un vero rapporto con la compagna di mio padre. Ammiro chi riesce ad accettare una nuova figura accanto al proprio genitore da un momento a un altro… Eppure io c’ho provato! Nonostante tutto, questo “BEL RAPPORTO” non c’è mai stato, mai! Più passavano gli anni e piu’ mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla VERA semplicità della nostra famiglia».

«Mio padre ha contribuito alla sua realizzazione» Ancora, Ilaria aggiunge: «Perché continuare a dire di essere subentrati al termine di una relazione quando in realtà, si é vero, c’erano dei problemi tra i miei genitori, ma mia madre aveva partorito da poco… e sicuramente non poteva essere un’altra donna/ragazzina a risolvere i problemi di un’altra famiglia». «Le cene di 20/30 persone a cui “faticosamente” ha dovuto cucinare – scrive ancora facendo sempre riferimento alle dichiarazioni di Anna – era sempre e comunque affiancata da persone che umilmente e con gentilezza ci aiutano con le faccende domestiche. Il “rumore” nient’altro che cene in cui mio padre, “il classico napoletano,” faceva, fa e continuerà a fare, se Dio lo vorrà, per lavoro. Sempre e unicamente per lavoro, lo stesso lavoro che ha permesso me, i miei fratelli e la mia famiglia di condurre una vita dignitosa e perché non dirlo, lo stesso lavoro che ha contribuito alla Sua realizzazione e al “girare senza vestiti dopo una doccia, nel silenzio delle sue stanze”».