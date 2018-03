“Isola dei famosi”. Volete conoscere le confessioni piccanti di Cecilia Capriotti? Se siete curiosi, sapete cosa fare

Non solo canna-gate e pettegolezzi. L’Isola dei Famosi è animata anche dai discorsi dei suoi protagonisti che davanti alle telecamere si lasciano andare in confessioni piccanti che magari passerebbero inascoltate se non fosse per la Gialappa’s band.

In particolare, in questo soggiorno selvaggio Cecilia Capriotti non si è certo lasciata sopraffare dalla timidezza e, alle fantasie sessuali già svelate qualche tempo fa, ne ha aggiunte di nuove scovate e commentate in ‘Mai dire Isola’.

“Ho mangiato la cioccolata e fatto l’amore con il mio fidanzato. Ma sai che ho fatto per stupirlo? L’ho picchiato! Gli ho dato due schiaffi, magari si eccita, ho detto!”. “Lui poi mi ha chiesto, Cecilia ma chi te l’ha consigliato?” e Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi scoppiano in una risata fragorosa. L’impatto psicologico del ripescaggio per la Capriotti, insomma, è stato forte anche perché in Italia ha potuto godere delle gioie della vita che l’Honduras le aveva negato. Come i momenti di intimità con il fidanzato Gianluca Mobilia.

