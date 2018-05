Nadia Toffa su Facebook rassicura i suoi fan:”Giuro che ci rivediamo presto!”

La conduttrice delle Iene: “Anche se non stasera, aspettatemi”

Nadia Toffa torna a farsi sentire sui social e rassicura i suoi fan: ‘Giuro che ci rivediamo presto, presto, presto’. La conduttrice delle ‘Iene’ ha scritto un post su Fb allegando una sua foto con il capo coperto: ‘Eccomi qui! – ha scritto – Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi’.

Ansa