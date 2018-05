Federica Pellegrini frecciata a Filippo Magnini: “Non sto certo chiusa in casa”

La nuotatrice Federica Pellegrini torna a parlare di Filippo Magnini, suo ex fidanzato, ora impegnato con Giorgia Palmas. E non dimentica di lanciare frecciatine ai due

Federica Pellegrini torna a parlare di Filippo Magnini. I due si sono lasciati da oltre un anno e l’ex nuotatore ora fa coppia fissa con Giorgia Palmas. A La Stampa la 29enne però si lascia andare a una piccola frecciatina.

La Pellegrini di certo non è una che le manda a dire. E così intervistata dal quotidiano torinese la primatista mondiale in carica nei 200 metri dichiara: “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale”. E affonda: “Se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina, puoi”.

Frase non pronuncia casulamente. Magnini e la Palmas sono soliti a pubblicare foto insieme sui social. E così la detentrice del record europeo nei 400 metri ammette: “Il che dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili”. La domanda che sorge spontanea, Federica ha qualcuno? Non si sa: “Non sto certo chiusa in casa a guardare il muro”.

Rachele Nenzi, il Giornale