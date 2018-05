Chiara Ferragni-Fedez, prove di nozze a Cannes

Strascico e profondo spacco creano un siparietto bollente

Un rientro in grande stile in Europa. Chiara Ferragni, dopo essere tornata a Milano con Fedez e il piccolo Leone, sbarca a Cannes. Sceglie la passerella del Festival del Cinema per festeggiare il suo debutto (da mamma) nella mondanità. In abito in duchesse rosa con gonna dal lungo strascico e dallo spacco vertiginoso che lascia intravede gli slip in tinta, la blogger incanta lasciando il fidanzato in secondo piano. Neomamma da quasi due mesi, la Ferragni nel giorno dedicato alla sua prima festa si lascia immortalare dai flash sulla passerella di Sink or Swim – Le Grand Bain, un film diretto da Gilles Lellouche. Ha scelto un’occasione importante per tornare sotto i riflettori e lo ha fatto con una mise da favola, in versione Barbie al gran ballo. Accompagnata dal rapper che cerca di minimizzare con storie social, Chiara si gode la celebrità e sorride soddisfatta. A fine estate lei e Fedez si sposeranno e in questi giorni francesi la coppia si allena con strascichi e look eleganti. A Cannes però la fashion blogger regala anche un siparietto a luci rosse grazie allo spacco esagerato che la obbliga a mostrare la biancheria intima. Chissà se oserà tanto anche con il suo abito bianco…

TGCOM24