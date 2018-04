Isola dei Famosi, Filippo: “Bianca non è dimagrita? C’è un motivo”

Ospite di Casa Signorini, Filippo Nardi ha rivelato un retroscena esclusivo sull’Isola dei Famosi: “Alcuni concorrenti avevano accesso a degli shaker proteici perché erano decisamente sotto peso”

Bianca Atzei è l’unica naufraga dell’Isola dei Famosi che nel corso di questi 3 mesi di programma non ha perso nemmeno un etto. La rivelazione è arrivata in diretta proprio durante la scorsa puntata: la cantante è partita con i suoi 40 chili e ritornerà con i suoi 40 chili. Il fatto, però, ha insospettito il pubblico che subito si è domandato come mai il suo corpo abbia reagito così. Ora a rivelare un retroscena inedito è Filippo Nardi.

Ospite di Casa Signorni, l’ex naufrago dell’Isola ha confessato il motivo che avrebbe consentito a Bianca Atzei di non perdere nemmeno un etto all’Isola. Stando al racconto di Filippo, infatti, la cantante avrebbe ottenuto dalla produzione la possibilità di bere degli shaker proteici per evitare che incorresse in problemi di salute seri. L’ex naufrago, che aveva inizialmente legato con Bianca, ha svelato l’altarino: “Alcuni concorrenti avevano accesso a degli shaker proteici perché erano decisamente sotto peso. È ovvio che all’Isola non puoi andare a rischiare la vita. E se sei troppo sotto peso puoi bere questi shaker”.

Anna Rossi, il Giornale